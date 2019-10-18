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Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
HATAY'DA NARENCİYE İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE TIR ÇARPIŞTI

'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

, sabah saatlerinde D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen demir yüklü TIR ile işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmayla midibüs devrilirken, TIR ise ağır hasar aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla ve Erzin'deki hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı HATAY'DA NARENCİYE İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE TIR ÇARPIŞTI

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