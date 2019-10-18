15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!
Giriş Tarihi: 18.10.2019
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı... Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri şahsi kontrol altına almaya çalışıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Hava kararınca dağda unuttu! Sonrası korkunç
- Sevgilisinin kocasını öldürmüştü! Mahkemede şok sözler
- Sevgilisinin kocasını öldüren şüpheliden ilginç savunma
- Diyarbakır'da dehşet! Cinnet getiren baba...
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu!
- Silah sesleri! Emekli albay ölü bulundu
- Sadık Albayrak, imam hatipli öğrencilerle buluştu
- Korkunç görüntü! Sokak ortasında canice katledildi
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
Daha Fazla Gör
- ABD ile anlaşma son dakika 13 madde nedir? Anlaşmada hangi maddeler var?
- Dolar son dakika: 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar Euro kaç TL?
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm tek parça izle! Çukurova 40. bölüm izle! - ATV
- Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!
- Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Mardin Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü |Video
- İzmir'de şoke eden kadın cinayeti görüntüsü +18 Birgül Bilal vahşice katledildi |Video
- 'Barış Pınarı' hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede |Video
- Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu sizi kurtarır