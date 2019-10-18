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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI!

Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı... Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri şahsi kontrol altına almaya çalışıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

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