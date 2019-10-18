18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
KÖPRÜ ALTINDAKİ YANGIN MARMARAY SEFERLERİNİ AKSATTI

Son dakika haberine göre; İstanbul 'deki köprü altında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, seferlerini durdurdu.

'deki köprü altında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, seferlerini aksattı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle seferler normale döndü.

Yangın, saat 07.20 sularında Bakırköy Yeni Mahalle'deki bir köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altındaki çöplerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın Marmaray raylarında korkuluk olarak kullanılan plastiklere sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlilerin haber vermesiyle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle Yeni Mahalle'den Halkalı yönüne seferler bir süreliğine durdu.

Seferlerin durmasıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar, kısa bir yoğunluk oluşturdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN