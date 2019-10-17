YÖK'ten son dakika açıklaması: Kız öğrenciye tacizde bulunan öğretim görevlisi...
Son dakika haberine göre YÖK, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildi.
YÖK, MAKÜ'de bir kız öğrenciye cinsel taciz girişimi iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi M.Ö.T'yle ilgili disiplin soruşturması sürecini işletti.
YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun bugünkü toplantısında, MAKÜ'den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü.
Medyaya yansıyan MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı.
Toplantıda, MAKÜ'deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul'a yaptığı "kamu görevinden çıkarma" teklifi uygun bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kan donduran itiraf: Bebeğimi yastıkla boğarak öldürdüm
- 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Tam 9 yıl mahzende kıyameti beklediler! Dünya bu olayı konuşuyor
- Ayakları birbirine dolanınca yakalandı
- Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
- Taksim’de iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada
- İstanbul Valisi duyurdu! "Büyük artış sağlandı"
- 2030'dan geldiğini söyeyen Noah bakın kim çıktı!
- Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
- Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı!
- Son dakika: İngiltere ve AB Brexit için anlaştı
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan flaş açıklama: Türkiye'de iki şey olabilir...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Kız öğrenciye tacizde bulunan öğretim görevlisi...
- Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den flaş açıklama: NATO, Türkiye olmadan yapamaz!
- Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
- Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri! A Haber kamerasına yansıdı |Video
- Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
- İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video
- Barış Pınarı Harekatı son durum ne?
- ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede çarpıcı detay: Mühür ve tarih yok