17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

YÖK'ten son dakika açıklaması: Kız öğrenciye tacizde bulunan öğretim görevlisi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
YÖK: KIZ ÖĞRENCİYE TACİZDE BULUNAN KİŞİ...

Son dakika haberine göre , kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Üniversitesindeki öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu () Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Burdur Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildi.

YÖK, MAKÜ'de bir kız öğrenciye cinsel girişimi iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi M.Ö.T'yle ilgili disiplin soruşturması sürecini işletti.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun bugünkü toplantısında, MAKÜ'den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü.

Medyaya yansıyan MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı.

Toplantıda, MAKÜ'deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul'a yaptığı "kamu görevinden çıkarma" teklifi uygun bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN