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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
İSTANBUL VALİSİ DUYURDU! BÜYÜK ARTIŞ SAĞLANDI

, 2019 yılının ilk 9 ayında polis sorumluluk bölgesinde ele geçirilen miktarının yüzde 61, jandarma sorumluluk bölgesinde ise yüzde 47 artış sağlandığını bildirdi.

, Twitter hesabından ile mücadelede polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde ilk 9 aylık raporu açıkladı.

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"2019 yılında polis bölgesinde tutuklanan şahıs sayısında yüzde 9, ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 61 artış sağlandı. Jandarma bölgesinde tutuklanan şahıs sayısında yüzde 146, ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 47 artış sağlandı."

İŞTE ALİ YERLİKAYA'NIN TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI GRAFİKLER...



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