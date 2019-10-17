İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019 yılının ilk 9 ayında polis sorumluluk bölgesinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüzde 61, jandarma sorumluluk bölgesinde ise yüzde 47 artış sağlandığını bildirdi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından uyuşturucu ile mücadelede polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde ilk 9 aylık raporu açıkladı.
İstanbul'da uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"2019 yılında polis bölgesinde tutuklanan şahıs sayısında yüzde 9, ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 61 artış sağlandı. Jandarma bölgesinde tutuklanan şahıs sayısında yüzde 146, ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 47 artış sağlandı."
İŞTE ALİ YERLİKAYA'NIN TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI GRAFİKLER...
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