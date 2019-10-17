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Öğrencisini taciz eden öğretim görevlisi hakkında karar verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
ÖĞRENCİSİNİ TACİZ EDEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

'nde bir öğretim görevlisinin öğrencisine attığı mesajlar ortaya çıktı. Öğrencinin şikayeti sonrası söz konusu öğretim görevlisi, girişiminden dolayı kamu görevinden çıkartıldı.

Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu, 'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, YÖK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işletip, bu girişimde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin savunmasını aldı. Bugün gerçekleştirilen, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında da MAKÜ'den gönderilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. Görüşmede, MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelenerek, sözlü savunması alındı.

Kurul toplantıda, üniversitenin 'kamu görevinden çıkarma' teklifini uygun bularak, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

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