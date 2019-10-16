Havalimanında görevli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti! Fatma Funda Esenç'in cezası belli oldu
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.
İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret edip, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" derken çekilen görüntülere sosyal medyada paylaşılınca hakkında dava açılan yolcu Funda Esenç hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme Esenç'e bin 740 lira para cezası verildi.
İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç'in, "hakaret" ve "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi görüldü.
"SİNİRLENDİM PİŞMANIM"
Mahkeme önceki ay ara celse açarak sanık Esenç'in ifadesini aldı. Esenç ifadesinde "Babam ameliyat olacaktı. Beklerler görevliler gülerek ve alaycı bir ifade ile cevap veriyorlardı. Sinirlendim, pişmanım" dedi.
PARA CEZASI ALDI
Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Mahkemesi'nde ifade veren Tuğçe Sevi "Ben onunla gülerek dalga geçmedim. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme kararında, Fatma Funda Esenç'i "hakaret" suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı. Mahkeme, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan da beraatine karar verdi.
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Yok yani çok komik iyi 1600 tl ver istediğin kadat küfret medyanın önünde en azından kamu hizmet cezası verilebilirdicevapla 16.10.2019 12:58
Bu kadar az para ile iş bitiyor ise, bende ona o parayı verip, ona hakaretler yapayım. Ne güzel Dünya.cevapla 16.10.2019 12:52
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