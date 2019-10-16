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Havalimanında görevli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti! Fatma Funda Esenç'in cezası belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TÜRKİYE ONU KONUŞMUŞTU! CEZASI BELLİ OLDU...

Son dakika haberi... 'nda yer hizmetlerinde çalışan 'ye, seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu , hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret edip, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" derken çekilen görüntülere sosyal medyada paylaşılınca hakkında dava açılan yolcu Funda Esenç hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme Esenç'e bin 740 lira para cezası verildi.

Funda Esenç isimli yolcu uçağı rötar yapınca kadın personele hakaretler savurdu | Video FUNDA ESENÇ İSİMLİ YOLCU UÇAĞI RÖTAR YAPINCA KADIN PERSONELE HAKARETLER SAVURDU | VİDEO

İstanbul Havalimanı'ndan 'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu 'in, "hakaret" ve "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi görüldü.

"SİNİRLENDİM PİŞMANIM"

Mahkeme önceki ay ara celse açarak sanık Esenç'in ifadesini aldı. Esenç ifadesinde "Babam ameliyat olacaktı. Beklerler görevliler gülerek ve alaycı bir ifade ile cevap veriyorlardı. Sinirlendim, pişmanım" dedi.

PARA CEZASI ALDI

Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Mahkemesi'nde ifade veren Tuğçe Sevi "Ben onunla gülerek dalga geçmedim. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme kararında, Fatma Funda Esenç'i "hakaret" suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı. Mahkeme, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan da beraatine karar verdi.

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Yusuf Yusuf

Yok yani çok komik iyi 1600 tl ver istediğin kadat küfret medyanın önünde en azından kamu hizmet cezası verilebilirdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.10.2019 12:58
Mehmet Ay Mehmet Ay

Bu kadar az para ile iş bitiyor ise, bende ona o parayı verip, ona hakaretler yapayım. Ne güzel Dünya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.10.2019 12:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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