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Denizli'de tabancasını temizleyen polis kazara kendisini ve bekçiyi vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
FECİ OLAY! EKİPLER TİTİZLİKLE İNCELEDİ

'de kaymakamlık binasında görevli polis memuru A.K., tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu, elinden, odada bulunan bekçi ise aynı kurşunla göğsünden yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi kaymakamlık binasında meydana geldi. İddiaya göre, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K., nöbetçi olduğu kaymakamlık binasında tabancasını temizlerken, silah kazara ateş aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Tabancadan çıkan kurşun polis memuru A.K'nın sol elini delip, yanında bulanan bekçi 'ın göğsüne isabet etti. Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

Ağır yaralanan bekçi Halil Erkan, sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne, elinden yaralanan polis memuru A.K. ise Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKİPLER TİTİZLİKLE İNCELEDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaymakamlık binasında inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Erkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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