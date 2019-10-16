Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tarafından yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlamaya yönelik üretimi yapılan Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin Uşak test sürüşü, Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Funda Kocabıyık, Uşak-Türkmentepe istasyonları arasında gerçekleştirilen test sürüşünde TCDD Taşımacılık AŞ İzmir Bölge Müdürü Habil Emir'den tren hakkında bilgi aldı.
Yolculuk esnasında 1892 yılında yapılan Konaklar-Güneyköy arasındaki köprüde de incelemede bulunan Vali Kocabıyık, test sonrası yaptığı açıklamada, Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin 10 Aralık'ta Uşak-İzmir hattında sefere başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"5,5 SAATTE TAMAMLANACAK"
"Bugün test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz ilk yerli üretim Anadolu DMU Milli Tren Seti'nde incelemelerde bulunarak, test sürüşüne katıldık. Kapıları kapanmadan hareket etmeyen yerli üretim trenimizin saatteki hızı 140 kilometreye ulaşabiliyor. Yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan tren ile Uşak-İzmir arası yolculuk 5,5 saatte tamamlanacak. İlimize şimdiden hayırlı olmasını dilerim."
Test sürüşüne Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve diğer yetkililer katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şehit Muhammed Omar bebek anısına
- 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Yasak aşkta 'yüzleşme' dehşeti
- Denizli'de feci kaza: 3 ölü
- Zincirle bağlı köpeğe sopayla saldırdı
- Turizmin gözdesi! Türkiye'nin en büyüğü...
- ABD'li ünlü sanatçıdan 'Barış Pınarı'na destek
- Antalya’da vicdanları sızlatan olay!
- Kaldırımda otururken kurşunların hedefi oldu
- Hatay’da bomba paniği
- 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?
- Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
- Sınır hattına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
- Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!
- Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle! - ATV
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!
- League of Legends Mobile ne zaman çıkacak? LOL Mobile çıkış tarihi!
- HDP önünde oturma eylemi yapan aileler Türk bayrağı açtı! Asker selamı verdiler
- İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar...
- ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Son dakika: Hatay’da bomba paniği |Video
- YPG/PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamışlardı