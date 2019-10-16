17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller araştırması yapıyor. Her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) E-Devlet kapıs�� veya SMS olarak sorgulanabiliyor. Şu ana kadar evde bakım maaşlarının 40 ilde yatırıldığı tespit edildi. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi…
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller bu aylığı almayı bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşları, evlerinde bakıma muhtaç birisi olduğu tespit edilen ailelere her ay yatırılmaktadır. Ödenen bin 315 lira maaş her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılmaktadır. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Bu soruya cevap arayan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan illeri sorguluyor. İşte, 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi!
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