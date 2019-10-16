Zincirle bağlı köpeğe sopayla saldırdı
Denizli'de bir evin bahçesine zincirle bağlanan köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü. Amatör kameralara yansıyan görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine, saldırganın yakalanması için inceleme başlatıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçedeki ağaca zincirle bağlanan köpek, kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi.
Görüntüde, saldırganın sopayla bağlı köpeğin başına ve göğsüne vurması, daha sonra hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın tepkisini çekti. Polis, saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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