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Zincirle bağlı köpeğe sopayla saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ZİNCİRLE BAĞLI KÖPEĞE SOPAYLA SALDIRDI

'de bir evin bahçesine zincirle bağlanan , kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü. Amatör kameralara yansıyan görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine, saldırganın yakalanması için inceleme başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçedeki ağaca zincirle bağlanan , kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Elindeki sopayla acımasızca köpeğe vurdu SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜLER! ELİNDEKİ SOPAYLA ACIMASIZCA KÖPEĞE VURDU

Görüntüde, saldırganın sopayla bağlı köpeğin başına ve göğsüne vurması, daha sonra hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın tepkisini çekti. Polis, saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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