Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
Yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleriyle Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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