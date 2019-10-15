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Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

’nde pekmez kazanına düştükten sonra, ambulans helikopterle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü 'nin Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörük, daha sonra 'na ait ambulans helikopterle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Vücudunda yüzde 42 oranında 2'nci derecede yanık bulunan ve sevk edildiği ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yörük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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