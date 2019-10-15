Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 13 Ekim'de devriye görevini sürdürürken, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaza, geçtiğimiz 13 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Siteler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut Memiş yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, devriye görevini yapan polis memuru Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı resmi polis aracına kavşakta sağ yandan çarptı. Kazada polis memurları Yücel Başpınar ve Süleyman Topaloğlu ile otomobilin sürücüsü Memiş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan polis memuru Yücel Başpınar, tedavi gördüğü hastanede saat 23.00 sıralarında şehit oldu.
AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Kazanın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Aykut Memiş ise polis memurunun şehit olmasının ardından bugün tekrar gözaltına alındı. Polis memuru Başpınar'ın görevi başında şehit olması Emniyet Müdürlüğü'nde üzüntü yarattı. Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, hastaneye giderek, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi.
Görev şehidi olan evli ve 2 çocuk babası Yücel Başpınar için salı günü saat 10.00'da Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Şehit polis Başpınar, törenin ardından Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.
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