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İzmir’de eski sevgili dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ESKİ SEVGİLİ ÖLÜM SAÇTI!

'in Konak ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, sabah 08.00'da ilçeye bağlı Mahallesi 1420. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle aralarında husumet bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, sabah saatlerinde kız arkadaşının işlettiği kuaför dükkanına geldi.

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