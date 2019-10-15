İstanbul'da gelin arabasıyla 1 milyon 700 bin TL’lik gasp
İstanbul, Bayrampaşa’da gelin arabası süsü verdikleri araç ile bir kuryeyi vurup 1 milyon 700 bin TL gasp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı, 3’ü tutuklandı.
Olay, 13 Eylül Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabası süsü verdikleri araçla bir metal firmasının önüne gelen şahıslar, kapıda bekleyen kurye aracının yanına yaklaştı. Kurye aracı hareket etmeden hemen önce gelin arabasından çıkan şahıslar, ellerindeki silahla K.A.'yı bacağından yaraladıktan sonra içinde "1 milyon 700 bin TL" olduğu öğrenilen çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın ardından iş yerinde, çevresinde ve şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, olayla ilgisi olduğu belirlenen şahısların kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Esenler, Eyüp, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonla Onur O. (24), İsmail Y. (47), Ozan A. (23), Gürel G. (33) ve Derman A. (34) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerilerinde yapılan aramada 17 bin 200 TL, 15 bin 100 dolar ve bir adet tabanca ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden, Onur O.'nun 4, Ozan A.'nın 42, Derman A.'nın se 25 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler Onur O., Ozan A. ve Derman A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
GELİN ARABASIYLA GELDİLER, KURYEYİ GASP ETTİLER, O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gelin aracı süsü verdikleri bir otomobille olay yerine geldikleri, kurye aracının hareket etmesini bekledikleri, aracın hareket etmesiyle birlikte kendi araçlarından çıkıp kuryeyi silahla yaralayarak elindeki para dolu çantayı alarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İzmir'de tarihi ahşap bina yangını
- Yasak aşk cinayeti! 2 sevgilisiyle tutuklandı
- Sivil eğitim uçağı düştü
- Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı
- Tüyler ürperten görüntü! Etrafa saçıldı
- Tarım Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı!
- Eski sevgili ölüm saçtı!
- WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı, babası çıktı
- Çin Seddi Ay'dan görünüyor mu?
- Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlar onu izledi...
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi'nde flaş mesajlar
- Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
- The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu
- Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video