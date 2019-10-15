Son dakika: Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
Gelen son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, haberin ulaşmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.
Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Selim Polat'ın kullandığı, sivil eğitim uçağının kalkış sırasında kaktüs ağaçlarına çarptığı öğrenildi.
Uçaktaki Polat ile yanındaki Ersin Bilen, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaza kırım ekibi beklendiği bildirildi.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İzmir'de tarihi ahşap bina yangını
- Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
- Somun deyip geçmeyin! Kimse bu işe yaradığını bilmiyordu...
- Tarım Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı!
- Yasak aşk cinayeti! 2 sevgilisiyle tutuklandı
- Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı
- Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlar onu izledi...
- WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı, babası çıktı
- Tüyler ürperten görüntü! Etrafa saçıldı
- Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi'nde flaş mesajlar
- Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
- The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu
- Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video