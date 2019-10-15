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Son dakika: Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
SİVİL EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Gelen son dakika bilgisine göre; 'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, haberin ulaşmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Selim Polat'ın kullandığı, sivil eğitim uçağının kalkış sırasında kaktüs ağaçlarına çarptığı öğrenildi.

Uçaktaki Polat ile yanındaki Ersin Bilen, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaza kırım ekibi beklendiği bildirildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valisi , AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.

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