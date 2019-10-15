İzmir'de tarihi ahşap bina yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. İşçiler yangına müdahale etmeye çalıştı ama başarılı olamadı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesinde inşaatı devam eden otelde çalışan işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KULLANILMAZ GELDİ

Alevlerin yükseldiğini gören işçiler yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen işçiler binayı terk edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

"HEMEN HABER VERDİK"

İşçilerden Tayfun Dürümlü, tavan bölümünden alevler çıktığını belirterek, "Kısa zamanda, yangın binayı sardı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yangını kendi çabamızla söndürmeye, çalıştık ama başaramadık." diye konuştu.

Ökkeş Atılgan da, televizyon seyrettikleri sırada yangını gördükleri alevlerin büyümesi üzerine dışarı çıkıp yetkililere haber verdiklerini belirtti.