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İstanbul’da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında; / üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

'da / üye olduğu gerekçesiyle 8 kişinin tutuklandığı bildirildi.

'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Mehmet Demir, Kübra Altun, Kuzey Batı, Mustafa Aydoğdu, Mehmet Sıdık Doğan, Musa Daşdemir, Berfin Gündoğdu ve Mustafa Karlıdağ PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklanma nedeninin bulunduğuna dikkat çekildi.

Savcılık; soruşturma kapsamında, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100 maddeleri uyarınca ayrı ayrı tutuklanması talep edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Mehmet Demir, Kübra Altun, Kuzey Batı, Mustafa Aydoğdu, Mehmet Sıdık Doğan, Musa Daşdemir, Berfin Gündoğdu ve Mustafa Karlıdağ'ı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutukladı.

KENAN KIRAN / SABAH

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