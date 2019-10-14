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Manisa'da yaşlı adam, camide ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
CAMİDE ÖLÜ BULUNDU

'nın Demirci ilçesinde, (67), sabah namazı için camiye gelen imam tarafından ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Oklu'nun cesedi, otopsiye gönderildi.

Beyazıt Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne sabah namazı için gelen imam, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

HEMEN EKİPLERİ ARADI

Cami imamı durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde yatan kişinin öldüğü belirlenirken araştırma sonucunda ölen kişinin Selendi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirlendi.

YARA İZİNE RASTLANDI

Oklu'nun 10 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Oklu'nun cesedi, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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