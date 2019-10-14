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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
3 ARKADAŞIN FECİ SONU!

'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan feci kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. , iddiaya göre, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

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