Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Gaziantep'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan feci kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan, iddiaya göre, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
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