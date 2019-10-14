Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf!
Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm Türkiye'nin takdirini kazanan ve 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten'den çok özel açıklamalar geldi.
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten bir ilki gerçekleştirdi. Ayten, kendisine yöneltilen 12 soruya da doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Başarılı yarışmacı tarihe geçen o gecenin ardından çok özel açıklamalar yaptı.
HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI
Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Arda Ayten'in o geceki başarısından sonra İstiklal Marşı konusundaki aramalar da bir hayli arttı.
HAYATINDA DEĞİŞENLERİ ANLATTI
Tarihe geçen o anların ardından en çok konuşulan isimlerden olan genç yarışmacı hem yarışma anında yaşadıkları, hem ödülü kazandıktan sonra etrafındakilerin tepkilerini ve hayatında değişenleri açıkladı.
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