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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN ARDA AYTEN'DEN FLAŞ İTİRAF!

Kim Milyoner Olmak 'de hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm 'nin takdirini kazanan ve 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan 'den çok özel açıklamalar geldi.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak 'de 19 yaşındaki yarışmacı bir ilki gerçekleştirdi. Ayten, kendisine yöneltilen 12 soruya da doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Başarılı yarışmacı tarihe geçen o gecenin ardından çok özel açıklamalar yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf! KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN ARDA AYTEN'DEN FLAŞ İTİRAF!

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm 'nin takdirini kazandı. Arda Ayten'in o geceki başarısından sonra İstiklal Marşı konusundaki aramalar da bir hayli arttı.

HAYATINDA DEĞİŞENLERİ ANLATTI

Tarihe geçen o anların ardından en çok konuşulan isimlerden olan genç yarışmacı hem yarışma anında yaşadıkları, hem ödülü kazandıktan sonra etrafındakilerin tepkilerini ve hayatında değişenleri açıkladı.

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