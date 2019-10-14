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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019
İŞTE KURTLAR VADİSİ'NİN MEMATİ'Sİ UYGUN'UN YENİ ROLÜ...

Bir döneme damga vuran 'nde canlandırdığı karakteriyle hafızalara kazınan ve Payitaht Abdülhamid dizisinin Dayı lakaplı Halil Halid'ini canlandıran 'un yeni rolü belli oldu. Gürkan Uygun, yeni film projesinde 'nun antrenörünü canlandıracak.

dizisinde rolüyle gönüllerde taht kuran, daha sonrasında birçok projede boy gösteren oyuncu , yeni rolü belli oldu. Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu küçük yaşta keşfeden ve eğiten Enver Türkileri'ni canlandıracak.

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