Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan ve Payitaht Abdülhamid dizisinin Dayı lakaplı Halil Halid'ini canlandıran Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu. Gürkan Uygun, yeni film projesinde Naim Süleymanoğlu'nun antrenörünü canlandıracak.

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle gönüllerde taht kuran, daha sonrasında birçok projede boy gösteren oyuncu Gürkan Uygun, yeni rolü belli oldu. Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu küçük yaşta keşfeden ve eğiten Enver Türkileri'ni canlandıracak.