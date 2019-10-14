Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan ve Payitaht Abdülhamid dizisinin Dayı lakaplı Halil Halid'ini canlandıran Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu. Gürkan Uygun, yeni film projesinde Naim Süleymanoğlu'nun antrenörünü canlandıracak.
Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle gönüllerde taht kuran, daha sonrasında birçok projede boy gösteren oyuncu Gürkan Uygun, yeni rolü belli oldu. Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu küçük yaşta keşfeden ve eğiten Enver Türkileri'ni canlandıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!
- Ayşe'nin ölümünde kan donduran detaylar!
- İznik'teki 2 bin yıllık surlara, sprey boyalı saygısızlık
- Dünyanın en çirkin geliniydi! Bir de şimdi görün
- Bursa'da vahşet! Yakılarak telef edilen kedi buldu
- Annesini döven babasını öldürdü
- Şule Çet davasında sıcak gelişme!
- Müge Anlı'da gözler o ailede
- Buraya çıkmak cesaret ister!
Daha Fazla Gör
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Suriye sınırında tatil edilen okullar hakkında açıklama
- Arap Birliğinin "Barış Pınarı Harekatı" açmazı! "Bölünmüşlüğün göstergesi"
- MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
- Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" açıklaması
- Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi
- Japonya'daki tayfun felaketinde bilanço artıyor! İşte son durum...
- Mehmetçik'in teröristlerden arındırdığı Tel Abyad'da yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi |Video
- Putin'den Trump itirafı: Görüşleri önemli ancak...
- İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video
- HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! PKK'nın 'sözcüsü' Türkiye'ye nefret kustu...