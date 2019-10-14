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Ayşe Karaman’ın ölümünde dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
AYŞE'NİN ÖLÜMÜNDE KAN DONDURAN DETAYLAR!

Anestezi teknikeri 'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Karaman'ın erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı. İddianamede cinayetin kan donduran detayları da ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Özgür T. tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'ın hazırlayıp Ankara 5'inci 'ne sunduğu olayla ilgili iddianamede özetle şöyle denildi:

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