Ayşe Karaman’ın ölümünde dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Karaman'ın erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı. İddianamede cinayetin kan donduran detayları da ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman Karaman, 29 Temmuz'da Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Özgür T. tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'ın hazırlayıp Ankara 5'inci A��ır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu olayla ilgili iddianamede özetle şöyle denildi: