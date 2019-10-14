2019 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati kazanan kişiler tam liste!

2019 Magnum çekiliş sonuçları kazananlar listesi çekilişe katılan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Magnum Maserati kazanan kişiler belli oldu. Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu ve çekiliş sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Maserati model lüks aracı kazanan iki kişi ve yedek talihliler belli oldu. İşte Magnum çekiliş sonuçları sorgulama!

Magnum çekiliş sonuçları belli oldu! Magnum Maserati kazanan isimler açıklandı! Dondurma markası Magnum'un yaptığı çekilişle 2 talihli Maserati marka lüks otomobil kazanma şansı yakaladı. Çekilişe katılım bir hayli yoğun oldu. Dondurma çubuklarından çıkan şifreyle çekilişe katılan binlerce kişi Magnum çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 2019 Magnum Maserati çekiliş sonuçları duyuruldu. Magnum Maserati kazanan kişiler de belli oldu. İşte, Magnum çekiliş sonuçlarına göre şanslı talihliler…