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İstanbul'da metrobüste taciz şoku! Genç kız çığlık attı, şoför otobüsü durdurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
GENÇ KIZ ÇIĞLIK ATTI, ŞOFÖR OTOBÜSÜ DURDURDU

'da şoku yaşandı. Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne giden metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen 61 yaşındaki E.D. isimli şahıs .

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü.

POLİS ÇAĞRILDI

bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

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