İstanbul'da metrobüste taciz şoku! Genç kız çığlık attı, şoför otobüsü durdurdu
İstanbul'da metrobüste taciz şoku yaşandı. Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne giden metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen 61 yaşındaki E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü.
POLİS ÇAĞRILDI
Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.
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