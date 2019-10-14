osym.gov.tr DGS ek yerleştirme sonuçları sorgula! ÖSYM 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
DGS ek yerleştirme sonuçları osym.gov.tr adresinden açılandı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 2019 DGS ek tercih işlemlerinin ardından DGS ek yerleştirme sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar öğrencilik hakkını kaybedecek.
2019 DGS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. DGS ek yerleştirme sonuçları osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Tercih yapan adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sayfaya giriş yaparak tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Tercihler sonucunda üniversite kazanan kişilerin, üniversitelerin belirlediği tarihlerde kayıt yapmaları gerekmektedir.
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DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
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