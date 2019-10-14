Halit Ayar cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
İTÜ mezunu Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık’ta görülecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın 7 Eylül tarihinde İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta görülecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 31 yıldan 47,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
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