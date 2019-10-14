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Halit Ayar cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
HALİT AYAR CİNAYETİYLE İLGİLİ İDDİANAME TAMAMLANDI

mezunu ’ın ’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması ’ta görülecek.

Teknik Üniversitesi () mezunu 23 yaşındaki 'ın 7 Eylül tarihinde 'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar ve hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 'ta görülecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 31 yıldan 47,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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