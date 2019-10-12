12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 12.10.2019
12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi yapan vatandaşlar haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorguluyor. İşte, 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları!
Sayısal Loto 12 Ekim çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi yapan vatandaşlar 12 Ekim Sayısal Loto'da kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. İşte, 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Sayısal Loto oyununun 1261'inci çekilişi yapıldı...
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 21, 27, 37 ve 46 olarak belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili...
- Alarma geçiren intihar!
- 1,5 aylık bebeği bu notla terk ettiler
- Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Türkiye'den Arap Birliği’nin skandal bildirisine tepki
- İstanbul’da dehşet evi! Annesini döven babasını katletti
- Trabzon’da dehşet anları! 2 çocuk annesini kadını böyle vurdu
- En yaşlı hacı nineden Mehmetçik’e dua...
- Konya'da tüyler ürperten olay
Daha Fazla Gör
- 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
- Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm canlı izle! – ATV
- At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte domuz ve at eti çıkan ürünler listesi!
- Domuz eti çıkan Gurme Gıda hangi ürünleri satıyor? Gurme Gıda ürünleri nelerdir?
- Hamza Tümeni birliklerinden sivillere mesaj: Afrin'de olduğu gibi sizi kurtaracağız |Video
- Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Gurme Sucuk sahibi kimdir? Gurme Gıda kimin?
- Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Aydın eşi kimdir?
- Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman?
- Bankalardan indirim kararı… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi yüzde kaç?
- Son dakika: Mehmetçiği karşısında gören teröristler ABD zırhlılarını bırakıp kaçtı! İşte o görüntüler |Video
- Azez şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı |Video