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12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
12 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA!

12 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi yapan vatandaşlar haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorguluyor. İşte, 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Sayısal Loto 12 Ekim çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi yapan vatandaşlar 12 Ekim 'da kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. İşte, 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Sayısal Loto oyununun 1261'inci çekilişi yapıldı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 21, 27, 37 ve 46 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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