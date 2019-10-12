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İstanbul’da dehşet evi! Annesini döven babasını katletti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
İSTANBUL’DA DEHŞET EVİ! ANNESİNİ DÖVEN BABASINI KATLETTİ

'de Yusuf D.(39), üç çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşine şiddet uyguladı. 16 yaşındaki İbrahim D., mutfaktan aldığı bıçakla annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf D.(39), 16, 8 ve 3 yaşlarındaki üç çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Evde bulunan 16 yaşındaki İbrahim D., mutfaktan bıçak alarak annesini darp eden babasını bıçakladı.

Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Yusuf D., evden çıkarak kaçmaya çalıştı. Kanlar içerisinde kalan Yusuf D., fazla uzaklaşamadan yere yığıldı. 'Ambulans' diye bağırarak yardım isteyen Yusuf D.'nin yardımına komşuları ve eşi koştu. İbrahim D., ise olay yerinden kaçtı.


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