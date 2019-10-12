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Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
ESENYURT'TA DEHŞET ANLARI! CEZAEVİ FİRARİSİ...

'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, cezaevi firarisi kişi ile berber çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, cezaevi firarisi kişi ile berber çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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