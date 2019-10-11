İstanbul'da hastanede dehşet! Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürdü!
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.
İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.
BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre; Asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı.
MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTOR GÖZALTINDA
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.
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