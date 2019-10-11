İstanbul'da hastanede dehşet! Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı.

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTOR GÖZALTINDA

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.