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İstanbul'da hastanede dehşet! Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
HASTANEDE ŞOK! DOKTOR, DOKTORU ÖLDÜRDÜ!

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde görevli 2 doktorun aralarında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında çıktı.

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTOR GÖZALTINDA

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

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