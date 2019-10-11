72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Elazığ’da dün evine gelen 37 yaşındaki Mustafa Çapar isimli şahsı, tabanca ile vurarak öldüren 72 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Olay, dün merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar'a 4-5 el ateş edip öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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