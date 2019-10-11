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72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
72 YAŞINDA KATİL OLDU!

’da dün evine gelen 37 yaşındaki isimli şahsı, tabanca ile vurarak öldüren 72 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.


GÖZALTINA ALINDI

Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar'a 4-5 el ateş edip öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak .

TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Miroğlu Miroğlu

Allah affetsin.

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cevapla 11.10.2019 17:49
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