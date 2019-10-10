10 Ekim 2019, Perşembe
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Son dakika: Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 'da 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre altında olduğu bildirildi. Deprem kısa süreli panik yaratırken depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli tarihli deprem bilgilerini paylaştı. İşte 10 Ekim Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığının son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü 'ın Kemah ilçesi olan deprem saat 00.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Hafif şekilde Erzincan merkezde de hissedilen depremde herhangi can ve mal kaybı olmadı.

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