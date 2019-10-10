Son dakika: Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre altında olduğu bildirildi. Deprem kısa süreli panik yaratırken depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli 10 Ekim tarihli deprem bilgilerini paylaştı. İşte 10 Ekim Kandilli son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan deprem saat 00.05 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.
Hafif şekilde Erzincan merkezde de hissedilen depremde herhangi can ve mal kaybı olmadı.
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