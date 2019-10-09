DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!

2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih sonuçları için binlerce öğrencinin geri sayımı sürüyor. 2 yıllık üniversite bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin giriş yaptığı DGS sınavında ek tercih dönemi sona ermişti. Tercih döneminin sona ermesiyle DGS ek yerleştirme sonuçları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonuçları tarihi için gözler ÖSYM’de…

DGS ek yerleştirme sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları tercih yapan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından düzenlenmiş ve ilk yerleştirme döneminin ardından ek tercih dönemi açılmıştı. Ek tercih döneminin sona ermesiyle birlikte DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. DGS ek tercih sonuçları için öğrenciler ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Ek tercih işlemleri 7 Ekim Pazartesi günü sona ermişti. İşte, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin merak edilen bilgiler…

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 14 Eylül'de sona eren DGS ek tercihleri için sonuçları 20 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene ek tercihlerin 7 Ekim'de tamamlandığını düşünürsek 14-15 Ekim tarihlerinde sonuçların açıklanması beklenebilir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolarla göz önünde bulunduruldu. Adaylar, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yaptı.

DGS ek tercih sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 180 bin 717 aday tercih yapmış, 94 bin 388 aday bir programa yerleşmişti. 35 bin 746 kişilik kontenjan ise boş kalmıştı.

94 bin 388 adaydan 65 bin 832'si ise açıköğretim programlarına yerleşirken, 20 bin 86 aday örgün eğitime dahil oldu. 35 bin 746 kişilik boş kontenjanın 33 bin 818'ini ise açıköğretim programları oluşturdu.