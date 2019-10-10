Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan polise motosiklet çarptı
Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen sivil polise motosiklet çaptı. Kazayı haber alan meslektaşları olay yerine akın etti. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil koruma polisi yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Şişhane yönünde ilerleyen motosiklet polise çarptı.
SAVRULUP YERE DÜŞTÜ
Çarpmanın şiddetiyle polis memuru yaralanırken motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hem yaralı polisin hem de motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü kask ve koruyucu kıyafetler kullandığı için kazayı yara almadan atlattı.
TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meslektaşlarının kaza geçirdiğini duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sivilcesi olanlar dikkat! Yatmadan önce...
- Yaralı genç bakın ne yaptı!
- Üsküp'te Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
- Çirkin diye kocası terk etmişti! İntikamı ağır oldu...
- Dünya tarihine geçen gizemli olaylar!
- Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor!
- Yumurtanın içinden çıkan şoke etti
- Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
- Kim Milyoner Olmak İster? Milyonları ekrana kilitleyecek!
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?
- Hainler Akçakale’de sivilleri hedef alıyor… Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir?
- MSB: Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!
- Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapanlara soruşturma
- Salih Tuna'dan dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" yazısı! "Fatih Portakal son derece sinsi bir algı operatörü"
- Bakan Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Mayına dayanıklı zırhlı dozer TSK envanterine giriyor
- Bakan Hulusi Akar'dan Katar'a Barış Pınarı Harekatı telefonu
- Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı
- Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi
- Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör propagandası yapanlara operasyon!