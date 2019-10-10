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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Son dakika haberi... 'den yeni bir sağanak yağış uyarısı geldi. Batı kıyıları ile , ve 'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı kıyıları ile , ve 'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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