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Son depremler: Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
SON DEPREMLER: DENİZLİ'DE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sondakika haberi: ’nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22’de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

'de 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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