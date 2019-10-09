Son depremler: Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Sondakika haberi: Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22’de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.Denizli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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