Aziziye Tabyası’nda 'mayo'lu fotoğraf çektiren kadına gözaltı
Erzurum'da Aziziye Tabyası’nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.
Osmanlı- Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyasında mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" 'Nene Hatun'un kemiklerini sızlatmayın' başlıklı sosyal medya haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.
YASAL İŞLEM YAPILDI
Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır."
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