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Aziziye Tabyası’nda 'mayo'lu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TARİHİ SAYGISIZLIK! POLİSTEN KAÇAMADI

Erzurum'da ’nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince . Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.

Osmanlı- Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyasında mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü görevlileri K.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 'Nene Hatun'un kemiklerini sızlatmayın' başlıklı haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır."

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