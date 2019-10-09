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Üniversite öğrencisi Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
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'da, araştırma görevlisi sevgilisi 'in ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi , tutuklanan sevgilisinden şikayetçi olmadı. Tuğçe, alkol aldıklarını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi , 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı 'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.

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"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"ŞİKAYETÇİ OLMADI"

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dedi.

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