Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru, polis merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaşanan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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