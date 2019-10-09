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Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru, uğradığı sonucu yaralandı. Yaşanan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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