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Yol verme kavgasında babayı darp eden sürücüye para cezası verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
YAYAYI DARP EDEN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

’da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babayı darp eden 3 kişiden araç sürücüsüne ‘Saygısız sürüş’ten 218 lira para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz gün Tabaklar Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuğuyla birlikte Caddesi'nden PTT Caddesi'ne geçmek isteyen baba N.U, kendisine yol vermeyen 34 YM 4063 plakalı aracın sürücüsüyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın üzerine otomobilden inen sürücü ve yanındaki 2 kişi çocuklarının gözü önünde baba N.U.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Küçük çocukların korku dolu anlar yaşadığı kavgada, çevredeki vatandaşlar bir yandan çocukları sakinleştirirken diğer yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Vatandaşların müdahalesiyle sona eren kavganın ardından araç sürücüsü, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren" diyerek aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Darp edilen baba N.U. ise, emniyet müdürlüğüne giderek kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.

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SÜRÜCÜYE 218 LİRA PARA CEZASI

Konuyla ilgili Valiliği tarafından yapılan açıklamada, araç sürücüsüne 218 TL para cezası uygulandığı belirtilerek, "Olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, araç sahibine 'nun 'Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek' maddesi ile 'Taşıtyolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek' maddelerinden toplam 218 TL trafik cezası uygulanmıştır" denildi.

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Vatandaş Vatandaş

Adaletimiz bu ! Adamın yediği dayak yanına kaldı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet22
hayır0
cevapla 08.10.2019 20:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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