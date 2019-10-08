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Emniyet şeridinde satılan cevizden almak isterken canından oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
CEVİZ UĞRUNA CANINDAN OLDU

İstanbul 'de emniyet şeridinde satan kamyonetten alışveriş yapmak isteyen 50 yaşındaki Nihat Koca, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

, Mahmutbey yolunda meydana geldi. İddialara göre, 34 CCT 934 plakalı aracın sürücüsü İSTOÇ'dan Sultangazi yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde satan bir kamyonete arkadan hızla çarptı.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet önündeki park halindeki araca çarptı. Aracını yol kenarına park edip ceviz satın almak isteyen 50 yaşındaki Nihat Koca, çarpan araç ile kamyonet arasında sıkıştı. Kazaya neden olan sürücü, aracından inerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan Nihat Koca'yı çıkardı. Ağır yaralanan Koca, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihat Koca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kamyonetin kasasındaki cevizler yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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