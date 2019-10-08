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TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TEM'DE BU SABAH! 12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

otoyolu Gümüşova rampalarında 1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ve İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

, otoyolu geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen bir TIR, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi.

TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı TEM’DE 12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 3 YARALI

2 İLDEN İTFAİYE ÇAĞRILDI

Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Düzce ve İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, TIR'ın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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