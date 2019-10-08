TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir TIR, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi.
2 İLDEN İTFAİYE ÇAĞRILDI
Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, TIR'ın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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