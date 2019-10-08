Engelli genci yakarak öldürmüşlerdi! Katilleri de konuşma ve duyma engelli çıktı
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
İstanbul'da kaybolduktan sonra bıçaklanarak öldürülüp yakılan sağır ve dilsiz genci biri kadın iki sağır ve dilsiz şahsın önce boğazını kesip sonra da yakarak öldürdüğü belirlenirken, katil zanlısı kadın Adana polisi tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Aydos Ormanları'nda meydana geldi. İddiaya göre sağır ve dilsiz olan Abdulkadir Elgeni (21) 9 Ağustos günü ağabeyi ile birlikte kıyafet almak için bir alışveriş merkezine gidip, eve döndükten sonra tekrar alışveriş merkezine gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.
kalan karakter 1000
cemil inanch
Eğer asamıyorsan , asmayacaksan sal gitsin !cevapla 08.10.2019 12:08
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