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Engelli genci yakarak öldürmüşlerdi! Katilleri de konuşma ve duyma engelli çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
ENGELLİ GENCİN FECİ ÖLÜMÜ! KATİLLER...

'da kaybolduktan sonra bıçaklanarak öldürülüp yakılan genci biri kadın iki sağır ve dilsiz şahsın önce boğazını kesip sonra da yakarak öldürdüğü belirlenirken, katil zanlısı kadın polisi tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 'un Pendik ilçesi Aydos Ormanları'nda meydana geldi. İddiaya göre olan Abdulkadir Elgeni (21) 9 Ağustos günü ağabeyi ile birlikte kıyafet almak için bir alışveriş merkezine gidip, eve döndükten sonra tekrar alışveriş merkezine gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

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cemil inanch cemil inanch

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cevapla 08.10.2019 12:08
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