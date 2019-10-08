Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı canlı yayında Nazife Demirel'in dosyasını inceliyor! 8 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

Müge Anlı ATV ekranlarındaki canlı yayınında Tuncay Demirel'in ölümünü araştırmaya devam ediyor. Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı adeta çılgına dönmüştü. Müge Anlı yeni haftanın başlamasıyla gündeme dair son detayları ATV canlı yayınında toparlayacak. Nazife Demirel'in görüntülerini konuşan Türkiye, ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınını kaçırmak istemiyor.

ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demierel'in sevgilisiyle olan videosunun ortaya çıkması herkesi şaşkına çevirdi.

Tuncay Demirel'i eşi Nazife ve yasak aşk yaşadığı Yasin Bey kasten mi öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz.

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Tuncay Demirel'in uygunsuz görüntüleri hakkında bir soru sordu.

İnternete yayılan video hakkında konuşan Verimli, "O görüntülerin çekildiği yerde 3. kişinin işi ne? sorusuna Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi, "O videonun nasıl yayıldığını hatırlamıyorum. Çok alkol almıştı. 3. kişi olayı ise ölen şahıs, yani Tuncay beni zorladı. Tuncay Demirel istedi." dedi.