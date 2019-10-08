09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TAMİR ETTİĞİ ASANSÖRÜN ALTINDA KALDI

'un Sungurlu ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan 53 yaşındaki Recep Tanrıkol, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde Recep Tanrıkol (53) isimli teknisyen apartmana yapılan ek katın asansörünü yapmaya başladı. Teknisyenin tamir ettiği , bir anda üzerine düştü.

Apartman sakinleri olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Tanrıkol'u asansör boşluğundan çıkardı.

Tamir ettiği asansörün altına kaldı! Çorum'da acı olay |Video TAMİR ETTİĞİ ASANSÖRÜN ALTINA KALDI! ÇORUM'DA ACI OLAY |VİDEO

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Tanrıkol'un yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri Tanrıkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tanrıkol'un cenazesi daha sonra otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başkan yardımcıları ile birlikte olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yetkililerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN