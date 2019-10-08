Sigaraya zam geldi mi? 8 Ekim güncel sigara fiyatları… En ucuz sigara ne kadar?

Sigaraya zam geldi mi? 8 Ekim güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. En ucuz sigara ne kadar? Sigara fiyatlarına zam gelebileceği iddiası sosyal medyada yer alırken, sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 8 Ekim güncel sigara fiyatları ne kadar? 2019 yılı içerisinde önce vergi düzenlemesi, ardından firmaların zamlarıyla sigara fiyatları yüzde 50’ye varan oranlarda zamlanmıştı. İşte en ucuz sigara ne kadar sorusunun yanıtı!

Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. 8 Ekim sigara fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigara fiyatları bu yıl içerisinde iki defa zam görmüştü. Tütün ürünlerine yapılan vergi artışından sonra sigara fiyatları zamlanmıştı. Son olarak Ağustos ayında sigara fiyatlarına paket başı 2-3 lira zam yapılmıştı. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyatları!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya zam iddiasının ardından gözler sigara firmalarına çevrildi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SİGARA FİYATLARI LİSTESİ (8 EKİM)

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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