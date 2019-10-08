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38 yıl önce yapılan 8 katlı bina ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
MİMARİSİYLE HAYRETE DÜŞÜREN BİNA

İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İki cadde arasındaki binanın bir cephesinin, iki bina arasında yaklaşık 2 metre genişlikte yukarı doğru yükselmesi, korku yaratıyor.

İzmit'te bir cephesi , bir cephesi ise 'ne cephe olan bina ilginç mimarisi ile görenleri hayrete düşürüyor. Binanın İnönü Caddesi'ne bakan tarafındaki cephesinde normal bir bina görüntüsü olurken, Akçacami Caddesi'nde ise iki bina arasında yükselen yaklaşık 2 metre genişliğindeki 8 katlı bina görünüşü ile korku yaratıyor.

38 yıl önce yapılan 8 katlı bina ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor 38 YIL ÖNCE YAPILAN 8 KATLI BİNA İLGİNÇ MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

38 YIL ÖNCE YAPILDI

Binanın, Akçacami Caddesi'ne bakan cephesinde 8 katlı binanın yanındaki 3-4 katlı binalar bulunurken, binanın yukarı doğru yükselmesi görenleri hayrete düşürdü. Binanın, 2 metre genişliğindeki kısmında koridor ve mutfak bulunurken, daha geniş kesiminde ise 1 oda bulunuyor.

Binanın 38 yıl önce bulunduğu arsanın tamamını kullanmak amacıyla ilginç bir mimari ile yapıldığı öğrenilirken, binada az sayıda kişinin yaşadığı görüldü.

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okan okan

eee burası turkıye olmaz dıe bısey yok maakesef acı ama gercek :)

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cevapla 08.10.2019 23:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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