38 yıl önce yapılan 8 katlı bina ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor
İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İki cadde arasındaki binanın bir cephesinin, iki bina arasında yaklaşık 2 metre genişlikte yukarı doğru yükselmesi, korku yaratıyor.
İzmit'te bir cephesi İnönü Caddesi, bir cephesi ise Akçacami Caddesi'ne cephe olan bina ilginç mimarisi ile görenleri hayrete düşürüyor. Binanın İnönü Caddesi'ne bakan tarafındaki cephesinde normal bir bina görüntüsü olurken, Akçacami Caddesi'nde ise iki bina arasında yükselen yaklaşık 2 metre genişliğindeki 8 katlı bina görünüşü ile korku yaratıyor.
38 YIL ÖNCE YAPILDI
Binanın, Akçacami Caddesi'ne bakan cephesinde 8 katlı binanın yanındaki 3-4 katlı binalar bulunurken, binanın yukarı doğru yükselmesi görenleri hayrete düşürdü. Binanın, 2 metre genişliğindeki kısmında koridor ve mutfak bulunurken, daha geniş kesiminde ise 1 oda bulunuyor.
Binanın 38 yıl önce bulunduğu arsanın tamamını kullanmak amacıyla ilginç bir mimari ile yapıldığı öğrenilirken, binada az sayıda kişinin yaşadığı görüldü.
kalan karakter 1000
eee burası turkıye olmaz dıe bısey yok maakesef acı ama gercek :)cevapla 08.10.2019 23:44
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