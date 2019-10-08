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Topkapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
METROBÜS ARIZASI SEFERLERİ AKSATTI

durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Topkapı'da arızalanan seferleri aksattı, duraklarda zincirleme olarak yoğunluk yaşandı, uzun kuyruklar oluştu

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönünde seyreden bir , durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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