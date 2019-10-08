Topkapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Topkapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı, duraklarda zincirleme olarak yoğunluk yaşandı, uzun kuyruklar oluştu
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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